Der Direktor des Bach-Archivs, Peter Wollny, kündigte an, die Bände der zwischen 1851 und 1900 erschienenen Gesamtausgabe in einer Sonderausstellung im Leipziger Bach-Museum zu präsentieren.

Gustav Mahler zählte zu den bedeutendsten Komponisten seiner Zeit. Von Sommer 1886 an arbeitete er für zwei Jahre als Kapellmeister in Leipzig. Bach war von 1723 an 27 Jahre lang Kantor an der Leipziger Thomaskirche.