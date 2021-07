Überzeugendes Musiktheaterspektakel Weimarer Nationaltheater zeigt frühe Mozart-Oper als Reality-Love-Show

Bühnenbildnerin Susanne Gschwender hat hier einen Sandstrand aufschütten lassen. Palmen mit Hängematte und eine Tikibar lassen sofort an einen Urlaub in der Karibik denken. Birthe Wolter, inzwischen in einem engen Pailettenkleid, betritt den kleinen Steg und begrüßt das Publikum zur Show "Love in Paradise – Heiße Flirts & wahre Gefühle". Fünf Singles sollen auf der Insel ihre große Liebe finden, die den Zuschauerinnen und Zuschauern in kurzen Videoporträts vorgestellt werden, wie sie aus ähnlichen TV-Shows bekannt ist: der selbstüberzeugte Podestà, die geheimnisvolle Sandrina, der etwas einfältige Nardo oder die sportliche Serpetta.

Sandrina (Heike Porstein) wird mit ihrer unglücklichen Beziehung konfrontiert. Bildrechte: Candy Welz/Deutsches Nationaltheater Weimar.

Das Team um Regisseurin Verena Stoiber haben die Figuren in "Die Gärtnerin aus Liebe" (so der deutsche Titel) auf eine Insel versetzt, wo sie um ihre Liebe kämpfen müssen. Das Ensemble tanzt also in Badeshort und Sommerkleidern (Kostüme: Clara-Luisa Hertel) über den Sand und müssen sich Date-Herausforderungen stellen. Mozarts Arien begleiten diese treffen oder lassen tief in die Liebessorgen der Kandidatinnen und Kandidaten schauen. Die Texte und Figuren passen so wunderbar in das Setting der Dating-Show, weil sie genug Charakter besitzen, um als Individuen durchzugehen, aber nicht so viel, um nicht trotzdem als Typen zu gelten, die auch TV-Redakteure so schätzen.