Netzwerk Music Women jetzt auch in Sachsen

Bei der digitalen Gründungsveranstaltung im Februar hatten sich bis zu 150 Gäste zugeschaltet, Frauen und Männer, und auch die Schirmherrin der Initiative, die sächsische Kulturministerin Barbara Klepsch war mit einer Grußbotschaft vertreten. Mit so viel Rückenwind machen sich die Initiatorinnen von Musik S Women, mit einem „S“ in der Mitte für Sachsen, jetzt an die konkrete Netzwerkarbeit.

Auf unserer Website gibt es eine Rubrik, wie man sich einbringen kann und da haben wir schon nach unserer Gründungsveranstaltung sehr viel Feedback bekommen. Außerdem sind wir bei der MusicMatch in Dresden und beim Pop Fest in Leipzig zu Gast und dürfen dort Podien mitgestalten.

Ich bin auf das Netzwerk sofort angesprungen, weil ich glaube, dass man dadurch eine gemeinsame Stärke schaffen kann, die sowohl das Selbstbewusstsein der Einzelnen stärkt, aber auch das Selbstbewusstsein darüber, wie viele wir eigentlich sind und was für hochqualifizierte Frauen wir in diesem Sektor haben. Man kann auf diese Weise schon auch den Handlungsdruck erhöhen, dass Frauen dann in die entsprechenden Positionen kommen.

So zeigen aktuelle Studien des Deutschen Musikrates und des Archivs Frau und Musik, dass Frauen in Orchestern zwar mit fast 40 Prozent stark vertreten, in den Führungspositionen, etwa als Konzertmeisterin, Generalmusikdirektorin oder Intendantin aber deutlich unterrepräsentiert sind - was sich dann in den geringeren Einkommen von Frauen widerspiegelt. Darum geht es letztlich auch bei Music S Women, dass durch das Netzwerk Jobs vermittelt werden. Insofern gibt es viel zu tun.