Geboren wurde Michael Hurshell 1959 in Österreich. Einen großen Teil seines Lebens verbrachte er aber in der USA. An der renommierten Brown University in den USA studierte er Klavier und Komposition, in Wien hat er ein Dirigenten-Studium abgeschlossen. Nun wohnt er in Dresden und unterrichtet unter anderem an der Dresdner Musikhochschule "Carl Maria von Weber".