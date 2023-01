Man sollte am besten bereits eine Halbe getrunken haben, bevor man sich in das wild strudelnde Stück "Hopfen und Malz" begibt. Behle hat ein magisches Freibier erfunden, das nie versiegt und das bei Vollmond in der Wolfsbucht gebraut wird. Zusätzlich braucht es einen reinen, sündenfreien Anzapfer.