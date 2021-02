Überall verharrt man weiterhin im zweiten Lockdown. Also saß unser Opernkritiker Manuel Brug vor dem Laptop und streamte. Immerhin konnte er sich so Samstag und Sonntag nicht nur die sonst menschenmöglichen zwei Novitäten ansehen, sondern – ganz bequem – zu Hause alle drei. Weil die Liveübertragungen gleich wieder in den Mediatheken abrufbar sind. So waren Simon Rattle, Anna Prohaska und Christoph Marthaler fast mit im Wohnzimmer.

Opern für die Kameras, ohne Zuschauer

Aber kann man sich an diese neue Opernpremieren-Mentalität gewöhnen? Natürlich nicht! Es fühlt sich immer noch künstlich an. Aber es ist besser als gar nichts. Und anders als in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt wird an manchen Bühnen eben immer noch geprobt, einigermaßen einschränkungsfrei für die Kameras in leeren Zuschauerräumen gespielt – und eben auch gestreamt. So sammelt sich neues Repertoire an, Künstler werden wenigstens für eine Probenperiode und eine Aufführung bezahlt. Und dann hoffen alle natürlich, dass es irgendwann mit diesen auf Halde gelegten Aufführungen wieder los geht, dass sie vom Novitätenstapel gelassen werden können.

Freischütz in München

1821 wurde im Berliner Schauspielhaus Webers „Freischütz“ uraufgeführt. Noch bevor ganz genau 200 Jahre später Konzerthausorchesterchef Christoph Eschenbach zu zwei semikonzertanten Jubiläumsabenden mit der katalanischen Extremtruppe La Fura dels Baus einlädt, brachte nun die Bayerische Staatsoper eine szenische „Freischütz“-Premiere heraus – als einziges Theater neben Hamburg.

Bildrechte: Wilfried Hösl/ Bayrische Staatsoper Die war spannend und sehr zeitgenössisch. Die Regie wurde in die Hände des klug psychologisierendes Russen Dmitri Tcherniakov gelegt. Der bewältigt die Schwierigkeiten des heute bisweilen altmodischen Stücks nicht wirklich, duckt sich unter der deutschen Folklore durch. Er platziert die Jagdgesellschaft als mafios-moderne Hochzeitsfeier im Hotelballsaal zwischen Stehtischen und Geschäftshäuserpanorama. Das könnte die lustvoll gestellte letzte Party bei Wirecard sein. Zumindest sind auch hier die Bosse ähnlich durchgeknallt.



Bedrohlich souverän, lauernd und leuchtend waltet Antonello Manacorda am Pult des Staatsorchesters. Da dräuen die Hörner giftigbös und düster. Sie müssen langen Atem haben für die extremen Tempi, die sich am Ouvertüren-Ende in C-Dur-Hetzjubel werfen. Es bleiben nur Dialogreste vom Stück , in zwei Stunden und 15 Minuten wird das atemlos abgehakt.

Bildrechte: Wilfried Hösl/ Bayrische Staatsoper Ziemlich gut ist auch die Besetzung. Den abdriftende Max als Gewehrnarr am Zielfernrohr, der den Probeschuss auf unschuldige Passanten abfeuern soll, den singt Pavel Černoch etwas tenorzerquälter als nötig. Sein Gegner, der schizophrene Kaspar, der zudem noch den schwarzen Jäger Samuel in seiner Brust trägt, gelingt Kyle Ketelsen als irre Identitätsstudie auf wendig-schlankem Bassbaritonfundament. Das kerlige Ännchen der Anna Prohaska sorgt mit Hella-von Sinnen-Haarbürste für die heute nötige Queerness. Eine Sopranoffenbarung ist Golda Schultz als Agathe. Da verhüllt sich keine Wolke, da strahlt Können und Ergriffensein.

Der Münchner „Freischütz“ ist bis 15. März kostenlos bei Staatsoper.tv zu sehen.

Jenufa an der Berliner Staatsoper

An der Berliner Staatsoper ist hingegen Simon Rattle mit der mährischen Bauerntragödie „Jenufa“ von Leos Janacek, einem seiner Lieblingskomponisten, ganz wunderbar klargekommen. Das fesselt vom ersten Seelenton an in diesem ungemein dichten, glaubwürdigen, anrührenden Stück um die ledige Mutter Jenufa, deren Stiefmutter, die Küsterin, das Kind tötet, um ihm die Schande zu ersparen.

Bildrechte: Bernd Uhlig Die Staatskapelle ist zwar etwas verkleinert, man sieht den nur momentelang wichtigen Chor im leeren Zuschauerraum sitzen. Aber es gelingt auch dank der Fernsehkameras eine Konzentration auf die wenigen Protagonisten: auf Evelyn Herlitzius‘ herb-harsche Küsterin, die doch nur das Beste will und alles verspielt. Auf die noch ein wenig mit dem Tschechischen fremdelnde Camilla Nylund in der Titelrolle, die auftrumpfen und sich ganz verinnerlicht zurücknehmen kann. Auf die beiden rivalisierenden Tenöre Ladislav Elgr und den wuchtigen Stuart Skelton. Der verletzt erst Jenufa aus Eifersucht und erbarmt sich ihrer doch am Ende.