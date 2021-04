Aktuell muss man ja auf vieles verzichten: Kontakte, Kultur, Konzerte – und ein Stück weit auch auf das Osterfest. Verpassen muss man Ostern deshalb aber nicht. Denn auch dieses Jahr werden Passionsoratorien gesungen – und ins Internet übertragen. Hier ein Überblick, was die nächsten Tage geboten wird:

In einer Nacht der Passion wird in der Dresdner Kreuzkirche mit Kantaten von Georg Philipp Telemann die Passionszeit eingeläutet. Der Kreuzchor wird zwar nicht singen, Musik gibt es trotzdem. Die Leitung liegt bei Kreuzorganist Holger Gehring, das Konzert wird im Livestream übertragen.

In der Leipziger Propsteikirche St. Trinitatis findet ein musikalischer Passionsgottesdienst mit der Johannespassion von Heinrich Schütz statt. Den Gottesdienst gibt es im Livestream.

Am Ostermontag wird auf MDR KULTUR außerdem der Rundfunkgottesdienst aus der Leipziger Propsteikirche übertragen.

Die Georgenkirche in Eisenach zeigt einen Gottesdienst mit dem zweiten Teil der Johannespassion von Johann Sebastian Bach unter der Leitung von Chistian Stötzner. Der Gottesdienst wird live im Wartburg-Radio übertragen.

Aus der Kirche St. Briccius und Immanuel wird am Karfreitag ein musikalischer Gottesdienst mit dem Philharmonischen Streichquartett live übertragen.

In Magdeburg ist es der Biederitzer Kantorei gelungen, die Matthäuspassion von Georg Philipp Telemann aufzunehmen – in Wort und Bild. Den Stream gibt es ab sofort auf deren Youtube-Kanal.

Die Evangelische Kirchengemeinde Martini-Luther in Erfurt hat einen Ostergruß für Klein und Groß aufgenommen. Familien sollen sich so in den Ostertagen gemeinsam ein paar Minuten Zeit nehmen und den Grußworten von Franziska Gräfenhain und Linn Pietsch zu hören.