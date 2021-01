Der in Madrid geborene Sohn von Zarzuela-Sängern stand und steht länger als die meisten seiner Profession auf den Brettern, die auch ihm die Welt bedeuten - er feierte vor vier Jahren sein 50-jähriges Bühnen-Jubiläum. Allein das zu schaffen, erfordert ein hohes Maß an Disziplin und sängerischer Intelligenz.

Vom Bariton zum Tenor zum Bariton

Domingo, der im Bariton-Fach begann und nach einem Fachwechsel als Tenor eine einzigartige Karriere startete, kehrte im Alter wieder ins Bariton-Fach zurück. Er sang zuletzt u.a. den Simon Boccanegra und Vater Germont statt wie früher die Partie des Sohnes Alfredo in Verdis La Traviata. Diese Rollen machten ihn und das Publikum glücklich, bekannte er in einem Interview vor Corona. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass zu dieser Zeit sein einst so charakteristisch-timbrierter, mit emotionaler Durchschlagskraft gesegneter Tenor hörbar an Schmelz und Souveränität in der Höhe verloren hatte.

Opern-Sänger und Dirigent

In den Jahrzehnten zuvor aber sammelte Domingo nicht nur alle nennenswerten Tenorrollen von Verdi und Puccini ein, mit denen er auf dem Höhepunkt seiner Karriere in aller Welt reüssierte. Nein, er erarbeitete sich mit Neugier und Fleiß sage und schreibe 142 Partien – darunter auch den Lohengrin, Tannhäuser, Siegmund und Parsifal sowie Tristan (letzteren ausschließlich im Studio). Zudem brachte der Spanier gemeinsam mit José Carreras und Luciano Pavarotti („Die drei Tenöre“) Opern erfolgreich an ein Massen-Publikum in großen Arenen. Und damit immer noch nicht genug, denn Domingo betätigte sich auch als Dirigent, er leitete die Washington National Opera und die von Los Angeles.

Vorwürfe von sexueller Belästigung