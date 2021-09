Programmhefte im Wandel

Einführungstexte zu den Stücken, Künstlerbiographien und gewerbliche Anzeigen – diese traditionelle Zusammensetzung von Programmheften hat sich bis heute erhalten. Bereits seit ungefähr hundertfünfzig Jahren bieten Konzerthäuser ihrem Publikum ein speziell auf das Programm des Abends zugeschnittenes Programmheft an. In Zeiten der Pandemie ist diese Tradition spürbar im Abnehmen begriffen. Andere Formate, oft digital, treten an die Stelle des Programmhefts. Es ist also Zeit, sich noch einmal über den ursprünglichen Sinn des Programmhefts klarzuwerden.

Erobern neue digitale Formate bald die Konzertsäle? Bildrechte: imago images/Addictive Stock Zu diesen anderen Lösungen gehört etwa das Guided listening – das geführte Hören. Das ist der Zweck der Wolfgang-App – einer App für den Konzertsaal, die von einer niederländischen Firma entwickelt wurde und von jedem Konzerthaus an seine Bedürfnisse angepasst werden kann. Trotzdem ist nicht alles neu, denn so manchern Einführungstext könnte auch aus einer gedruckten Werkeinführung, stammen. Die aber gibt es immer seltener. Selbst große Konzerthäuser verzichten darauf – zumindest wenn es sich um einmalige Konzerte handelt, sagt etwa der Marketingdirektor Martin Redlinger vom Konzerthaus Berlin.

Da ist der Aufwand schon relativ groß, den ich betreibe, bis das Heft zustande kommt. Dann ist es eine relativ niedrige Auflage, die sich nie amortisiert über den Verkauf. Da muss man ziemlich überzeugt sein davon, dass es ein Mehrwert ist, der zum Konzert dazugehört. Weil du zahlst definitiv drauf. Martin Redlinger, Marketingdirektor des Konzerthaus Berlin

Blick ins Programmheft Bildrechte: MDR/Andreas Lander So werden die traditionellen Begleittexte nun oft digital angeboten – wobei Angebote wie die Wolfgang-App noch umstritten sind. Schließlich wird der Konzertsaal von vielen als Rückzugsort angesehen, wo namentlich Smartphones nichts zu suchen haben. Aber während der Covid-19-Pandemie wurde Live-Musik zunehmend nicht mehr nur im Konzertsaal, sondern auch im Wohnzimmer gehört und gesehen. Beim Streaming von Sinfoniekonzerten wiederum kann eine solche Begleitapp durchaus nebenher laufen. Martin Redlinger vom Konzerthaus Berlin sieht einen Stream nicht bloß als digitales Ersatzkonzert – wenn man denn die Möglichkeit zu informativem Mehrwert nutzt.

Gibt es audiovisuelle Möglichkeiten, zu einem Werk hinzuführen? Vielleicht sogar mit einem Chefdirigenten oder einer Chefdirigentin? Das ist ein zeitlicher Aufwand und ein finanzieller Aufwand. Ich glaube aber, dass sich sowas lohnt. Man kann es aber immer nur punktuell machen, mit den richtigen Leuten, die so etwas gut können. Martin Redlinger, Marketingdirektor des Konzerthaus Berlin