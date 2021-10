Wittenberger Renaissance Musikfestival Eine Huldigung an den Komponisten Michael Praetorius

Im Mittelpunkt des Wittenberger Renaissance Musikfestival steht in diesem Jahr Michael Praetorius. Anlass ist das 400. Todesjahr des Komponisten, der als Schlüsselfigur zwischen Barock und Renaissance gilt. Das Festival findet alljährlich in der Woche vor dem Reformationstag statt, in diesem Jahr also vom 22. bis 31. Oktober.