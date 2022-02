Wagner in Leipzig Im Februar 1831 schrieb sich Richard Wagner als "studiosus musicae" in Leipzig ein. Kurz darauf wurde er Schüler des Thomaskantors Christian Theodor Weinlig. Dieser erkannte seine musikalische Begabung und förderte sie. Von da an ist der Komponist mit der Stadt verbunden.

Gespannt auf die Zukunft: Grégoire Delamare freut sich auf seine Projekte zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Bildrechte: Philip Brunnader

Nach Studienjahren an der Sorbonne, am Pariser Konservatorium und an der Musikhochschule von Frankfurt am Main ist der Tenor aktuell im Opernstudio des Landestheaters Linz beschäftigt. "Durch diesen Wettbewerb hab ich ein Engagement 2023 in der Schweiz. Mein Plan ist jetzt, so viele Verträge wie möglich [zu bekommen] und meinen Zeitplan zu füllen", so Delamare.