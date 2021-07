Richard Wagner Spiele Graupa Eine Ode an Friedrich Schiller

Was haben Wagner und Schiller gemeinsam? Beide verbinden wichtige Schaffensphasen im Raum Dresden. Dort ließen sie sich von Landschaft und Leuten zu zwei sehr wichtigen Werken inspirieren. Die Richard Wagner Spiele Graupa stehen in diesem Jahr unter dem Motto der „Freiheit“ und widmen sich dabei vor allem Schillers „Ode an die Freude“, die er im Jahr 1785 in Dresden vollendete.