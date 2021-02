So genau wissen die Archivarinnen und der eine Archivar des Historischen Archivs der Sächsischen Staatstheater noch nicht, was sich alles in den 75 Kartons verbirgt, die geliefert wurden. Das wird sich erst nach und nach bei der Tiefenerfassung herausstellen, mit der die Bestände für die Wissenschaft erschlossen werden. Janine Schütz ist Leiterin des Historischen Archivs der Sächsischen Staatstheater und empfindet es als große Auszeichnung, dass Cordula Kempe den Nachlass nach Dresden gegeben hat.

Vor 45 Jahren starb der Dresdner Dirigent Rudolf Kempe mit nur 66 Jahren und wurde damals weltweit sehr betrauert. Bildrechte: IMAGO / Michel Neumeister

Der gebürtige Dresdner Rudolf Kempe begann seine Laufbahn in der Orchesterschule der Sächsischen Staatskapelle, ging von dort nach Dortmund und Chemnitz, um direkt nach dem Zweiten Weltkrieg Kapellmeister und Generalmusikdirektor in seiner Heimatstadt zu werden. 1951 wechselte er an die Bayerische Staatsoper und wurde schnell einer der gefragtesten Dirigenten seiner Zeit. London, Zürich, Mailand, New York, Buenos Aires, er trat in allen Musikmetropolen der Welt auf, blieb Dresden aber stets verbunden, wo er mit der Staatskapelle beispielsweise die bis heute maßstabsetzende Einspielung der Orchesterwerke von Richard Strauss aufnahm. All das spiegelt sich in seinem Nachlass.