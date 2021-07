Zwar dürfen die Wernigeröder Schlossfestspiele in diesem Jahr mit weniger Publikum als üblich stattfinden - statt 3000 wurden nur rund ein Viertel der Karten ausgegeben - aber was zählt, ist das positive Signal. Die Künstlerinnen und Künstler und auch das Publikum sind glücklich, dass man überhaupt zusammenkommen darf:

Nach der Absage fanden 2020 im Schlosshof nur kleine Soireen statt. Bildrechte: dpa

Schon längst gehören die Festspiele in Wernigerode zu den kulturellen Höhepunkten der Region. Das Musikfest findet seit 1996 statt und ist berühmt geworden für die Operninszenierungen, die eigens für diesen besonderen Veranstaltungsort entstehen. Bei der 26. Auflage des Musikfests wird nun die für letztes Jahr angesetzte Opernproduktion "La Tragédie de Carmen" nach George Bizet aufgeführt. Junge Sängerinnen und Sänger, die am Anfang ihrer Karriere stehen, treten gemeinsam mit dem Philharmonischen Kammerorchester Wernigerode auf. Die musikalische Leitung hat Christian Fitzner. Premiere ist am 6. August. Bei schlechtem Wetter finden die Konzerte im fürstlichen Marstall statt.