Die Zwickauer Schumann-Festtage stehen in langer Tradition. Der Gymnasiallehrer Emanuel Klitzsch initiierte 1847 erstmals ein Schumann-Fest in Zwickau. Schumann selbst folgte der Einladung in seine Heimatstadt und widmete dem Fest ein eigens dafür komponiertes Chorwerk. Vier Jahre nach seinem Tod folgte 1860 die zweite Auflage, bei der erstmals ein romantisches Lichterfest im Schwanenteichpark zu erleben war. Dieses Konzept bildet bis heute die Grundlage für das Schumann-Fest, das zu den weltweit ältesten, einem einzelnen Komponisten gewidmeten Musikfestivals zählt. Seit 1960 fand es unter dem Namen "Schumann-Tage" statt und von 1996 an als "Zwickauer Musiktage – Ein Fest für Robert Schumann". Seit dem 200. Geburtstag Schumanns im Jahr 2010 firmiert das Festival wieder unter der ursprünglichen Bezeichnung.

Was Sie erleben können

Das Eröffnungskonzert am Donnerstag, dem 2. Juni, präsentiert vier Gesangssolisten und zwei Pianisten gleichzeitig auf der Bühne des Robert-Schumann-Hauses. Unter den Gesangssolisten sind Hyun Seon Kang (Sopran) und Soyeon Lee (Mezzosopran), Preisträgerinnen des Internationalen Robert-Schumann-Video-Wettbewerbs 2020/21. Ihnen zur Seite stehen der chinesische Tenor Cheng Li und der Bariton Konstantin Ingenpass, der 2020 den ersten Preis beim Internationalen Hugo-Wolf-Wettbewerb Stuttgart gewann. Auf dem Programm stehen die "Liebeslieder-Walzer" op. 52 von Johannes Brahms sowie die "Spanischen Liebeslieder" von Robert Schumann.

Preisträger im Konzert

Das Sinfoniekonzert mit den Clara-Schumann-Philharmonikern unter Leitung von Leo Siberski am Donnerstag, dem 9. Juni, bietet Gelegenheit zu einer Wiederbegegnung mit Tiffany Poon, der New Yorker Preisträgerin des Internationalen Robert-Schumann-Wettbewerbs 2016. Sie ist als Solistin im 1. Klavierkonzert von Johannes Brahms zu hören. Auf dem Programm steht außerdem Schumanns "Rheinische Sinfonie". Aus den Reihen der Klavierpreisträger des Internationalen Robert-Schumann-VIDEO-Wettbewerbs 2020/21 ist Viktor Soos am Freitag, dem 10. Juni, zu erleben.

Im Abschlusskonzert erwartet das Publikum ein jüngst preisgekröntes Ensemble: das "Egmont Trio", das 2021 als Sieger aus dem speziell für Originalinstrumente ausgeschriebenen Kammermusik-Wettbewerb "Beethoven in seiner Zeit" hervorging. Auf dem Programm stehen unter anderem das 1854 veröffentlichte H-Dur-Trio von Johannes Brahms in der Originalfassung und Robert Schumanns "Fantasiestücke" op. 88. Tiffany Poon – Preisträgerin des New Yorker Internationalen Robert-Schumann-Wettbewerbs 2016 – wird das 1. Klavierkonzert op. 15 in d-Moll von Johannes Brahms spielen. Bildrechte: ddp

Am Samstag, dem 4. Juni, sind schließlich noch zwei mit dem Robert-Schumann-Preis der Stadt Zwickau ausgezeichnete Schumann-Spezialisten zu erleben: der Geiger Ulf Wallin, der den Preis auch für seine Einspielung der von Brahms und Schumann gemeinsam komponierten "FAE-Sonate" erhielt, die er nun in Zwickau live präsentiert. Und der Kieler Musikwissenschaftler Dr. Michael Struck, der vor dem Konzert einen Einführungsvortrag dazu bietet.

Neue Bahnen – Lichterfest und Radkonzerte

In diesem Haus wurde Robert Schumann 1810 geboren. Heute ist es Museum und Heimstatt des Schumann-Archivs. Bildrechte: imago/Volker Preußer "Neue Bahnen" überschrieb Schumann einst seinen Brahms gewidmeten Zeitschriftenartikel. Das Schumann-Fest wandelt auf neuen und bewährten Bahnen: Konzerte, Vortrag, Lesung, Ausstellung, Kino und Meisterkurs, das Romantische Lichterfest und erstmals auch Fahrradkonzerte sind Bestandteile des Festivals. Zum Romantische Lichterfest am Schwanenteich musizieren verschiedene Ensembles in den Parkanlagen. Es findet am Freitag, dem 3. Juni, ab 19 Uhr statt.

Ein Meisterkurs mit der japanischen Mezzosopranistin Mitsuko Shirai führt am Pfingstwochenende junge Sänger zur professionellen musikalischen Weiterbildung nach Zwickau. Der Kurs ist für interessiertes Publikum öffentlich. Ein Kino-Abend präsentiert am Pfingstsonntag, dem 5. Juni, zwei berühmte Filme über die Dreiecksbeziehung Robert und Clara Schumann und Johannes Brahms. Zuletzt wird es sportlich: Am Samstag, dem 11. Juni, finden in Reinsdorf, Hartenstein, Silberstraße, Bockwa und Zwickau fünf Konzerte mit einem bunten Programm von Schumann über Brahms bis zum Jazz statt – Besonderheit: Sie lassen sich "erradeln".

Geburtstagsgrüße für Robert

Der Todestag des Komponisten Johannes Brahms jährt sich in diesem Jahr zum 125. Mal. Ihm und der besonderen Freundschaft zu den Schumanns sind die Themenschwerpunkte des Schumann-Festes 2022 gewidmet. Bildrechte: IMAGO / agefotostock Nicht zu vergessen sind die "Geburtstagsgrüße für Robert". Alljährlich versammeln sich Schumann-Freunde am Geburtstag des Komponisten, dem 8. Juni, an dessen Denkmal. In diesem Jahr spielen Gesangs- und Blechblassolisten des Theaters Plauen-Zwickau u. a. Schumanns ersten "Gesang der Frühe", den Brahms aus Anlass der Einweihung des Bonner Schumann-Grabmonuments 1880 für vier Singstimmen arrangierte und mit einem Text aus Schillers "Glocke" versah.