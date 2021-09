MDR KLASSIK-Serie: Musiktheater in der DDR DNA des Ostens: Wie wir wurden, was wir sind!

Rund siebzehn Millionen Einwohner hatte die DDR, viele davon waren kunst- und kulturbegeistert. Dabei war es von 1949 an im Interesse der Staatspartei SED, die Hoch-Kultur auch den Massen nahe zu bringen: Der gebildete Arbeiter war schließlich besser für den Aufbau des Sozialismus geeignet! In ihrer vierteiligen MDR KLASSIK-Serie gehen Bettina Volksdorf und Matthias Käther der Frage nach, wie vier Jahrzehnte DDR-Musiktheater die Szene geprägt haben und was davon heute noch relevant ist.