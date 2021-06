Musikalische Landschaften: Schloss Goseck

Robert Weinkauf ist so etwas wie der Burgvogt auf Schloss Goseck: der Vorsitzende des Vereins Schloss Goseck e. V., der sich um Erhalt und Nutzung dieses geschichtsträchtigen Gebäudeensembles kümmert. Das hat schon einige Jahrhunderte auf dem architektonischen Buckel, wird immer wieder umgebaut und verändert. Auch aktuell stehen Gerüste an den Mauern, sind Gräben gezogen, werden die Innenräume grundlegend restauriert und saniert. Der Ursprung des Gebäudes ist ein Nonnenkloster, später wurde es Wohnschloss und Jugendherberge. Aber vor allem war und ist es ein Ort der Musik.

Letztlich ist die Architektur ja auch ein bisschen dem geschuldet, was man darin an Musik gemacht hat. Man findet in den Bauwerken ja auch immer wieder Hinweise auf Musik. Das war ein ganz festes Zusammenspiel.

In der Tiefe des Schlosses gibt es ein quadratisches Gewölbe. Von dem besonderen Raumklang ist ein reger Akteur auf Schloss Goseck sehr angetan, Sebastian Pank. Der nannte sein Plattenlabel nach diesem akustischen Phänomen, eben Raumklang. Er hat unter anderem in der restaurierten Gosecker Schlosskirche vor allem mittelalterliche Musik unverfälscht auf CDs gebannt, und das bereits bei rund 200 Produktionen. Von gregorianischen Gesängen bis hin zu Bach. So konnten sich Musikfreunde im heimischen Wohnzimmer auch über die stille Zeit retten, da Live-Musik durch das Coronavirus von den Bühnen vertrieben wurde: "Das waren im Prinzip eineinhalb Jahre ohne Konzert und wir hatten ein Online-Konzert letztes Jahr am 19. Juno über den Saale-Unstrut-Verband. Der hatte eine Initiative ins Leben gerufen: Wir sind da", erklärt Sebastian Pank.

Innenraum der Schlosskirche Bildrechte: IMAGO / Felix Abraham

Wir, das ist das Ensemble Montalbane, das auch dem Mittelalterfestival auf dem benachbarten Schloss Neuenburg seinen Namen gab. Robert Weinkauf wie auch der Raumklang-Gründer Sebastian Pank gehören zu dieser Gruppe, die sich vor allem den gregorianischen Gesängen verschrieben haben. Vor 30 Jahren wurde sie gegründet und ist seitdem immer auf der Suche nach Unentdecktem, nach Unerhörtem: "Wir hatten dann den Glücksumstand, dass in einem alten Buchumschlag aus dem ehemaligen St. Claren-Kloster in Weißenfels zufällig Noten gefunden wurden, aus der Endphase dieses Klosters. (...) Und das konnten wir rekonstruieren und stellten dann letzten Endes fest, dass es zwei Osterliturgien sind, zwei Vespern, die wir auf Platte veröffentlicht haben. Das ist einerseits musikgeschichtlich insgesamt hochinteressant, aber auch regional wieder so ein Ding: kommt aus Weißenfels, liegt in Schulpforta in der Bibliothek und Goseck hat es rekonstruiert und aufgenommen.", erläutert Robert Weinkauf. Und so schließen sich die Kreise.