Die Proben laufen schon für die Konzerte in Leipzig und Halle. 200 Musikerinnen und Musiker werden insgesamt auf der Bühne stehen. Bildrechte: Akademisches Orchester Halle

Genau dieses Stück interpretiert das Akademische Orchester Halle. Neben den Musikerinnen und Musikern selbst stehen zudem drei Solistinnen und Solisten sowie sechs Chöre auf der Bühne. Ein Großprojekt ist damit entstanden, was insgesamt 200 Musikschaffende vereint und eigentlich bereits 2021 als Abschluss der Jüdischen Wochen in Leipzig geplant war. Pandemiebedingt wurde das Konzert verschoben und wird nun am Sonntag, den 10. Juli im Leipziger Gewandhaus und am Montag, den 11. Juli in der Händel Halle in Halle an der Saale aufgeführt.