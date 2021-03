Eine so umfassende Recherche in der deutschen Orchesterlandschaft wie sie der Deutsche Musikrat und das Deutsche Musikinformationszentrum vorgestellt hat, das ist neu. Was die Untersuchung so besonders macht sind zwei Faktoren: Es handelt sich um die erste Vollerhebung bei allen 129 öffentlich finanzierten Berufsorchestern, die Personengruppe der Orchestermitglieder ist also vollständig erfasst und dazu kommt die Breite und Tiefe der Umfrage, denn u.a. wurden alle Stimmgruppen mit ihren einzelnen Dienststellungen abgefragt.