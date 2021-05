So etwa auch auf den Nachwuchsbereich. Viele Studierende wechselten nach ihrem Abschluss in andere Berufe, Jüngere wählten trotz bestandener Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule ein anderes Fach. Zudem liege der Bereich der Amateurmusik, in dem sich bundesweit 14,3 Millionen Menschen engagieren, weitgehend brach.