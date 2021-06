"Telemann Outreach Lab" - Workshop in Magdeburg

Dass (Selbst-)Vermarktung zunehmend wichtiger wird, ist eigentlich inzwischen auch an deutschen Musikhochschulen bekannt. Dennoch spielt das Thema in der gegenwärtigen Ausbildung noch immer keine große Rolle. Dies bestätigen auch die jungen Musikerinnen des Ensembles Ery Tales aus Frankfurt am Main: "Ich habe das auch im Studium gemacht, aber das war wirklich sehr, sehr oberflächlich. Von daher ist das hier eine sehr große Chance", sagt Leonie Meier und Karolin Rode: "Die Zusammenstellung aus Arbeiten an Konzepten, die ja frisch und neu sein sollen (...) in Kombination zu Workshops zur Selbstvermarktung und Marketing (...) ist hier so schön zusammengefasst. Das habe ich so noch nie gesehen."