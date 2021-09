Bildrechte: Shai Levy

In der digitalen Version am Theater Plauen-Zwickau nutzt Annett Göhre zusätzlich filmische Mittel und fügt so Stravinskys Werk eine weitere, eine zeitgenössische Komponente hinzu. Die Elemente von Musik- und Tanztheater verbinden und vermischen sich nun auch mit filmischen Elementen. Drehorte waren im Vogtlandtheater und an verschiedenen Plätzen in der Gegend um Plauen und in Zwickau.