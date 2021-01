Die Sängerknaben des Leipziger Thomanerchores haben zuhause Video-Choräle eingesungen, die nun zu einem Onlinekonzert zusammengefasst wurden. Am Samstag, 23. Januar, war der Thomanerchor nun unter der Leitung von Thomaskantor Gotthold Schwarz in der Online-Motette "In dir ist Freude" zu erleben. Auf dem YouTube-Kanal des Thomanerchores Leipzig kann man das Konzert nun nachhören.