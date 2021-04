Die Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke erklärte in der Leipziger Volkszeitung, dass kürzlich Gespräche mit der Mediatorin, die bisher keine Berührungspunkte mit dem Leipziger Thomanerchor hatte, begonnen haben. Reize freue sich auf sein Amt und brenne darauf, "in der Stadt und an den Stätten, an denen Bach musizierte, dessen großartige Musik zu zelebrieren", so Jennicke.

Acht ältere Thomaner stellten Mitte März in dem öffentlichen Brief Reizes musikalische und pädagogische Kompetenz infrage. Außerdem wurde Leipzigs Universitätsmusikdirektor David Timm als neuer Thomaskantor gefordert und "persönliche Konsequenzen" für Chor-Geschäftsführer Emanuel Scobel. Zudem hatten die Thomaner im Brief massive Kritik am Auswahlverfahren geübt, welche die Auswahlkommission jedoch zurückgewiesen hat. Die Wahl sei einstimmig und unvoreingenommen abgelaufen, heißt es in einem Brief.