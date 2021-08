Es geht nach meinem Verständnis auch darum, dass der Chor, so wie das auch immer von meinen Vorgängern betrieben worden ist, als ganz wichtige Instanz von Kirchenmusik in Deutschland bestehen bleibt. Das ist aktuelle Kirchenmusik im besten Sinne des Wortes. Das ist gerade in der Zeit, in der wir leben, ganz wichtig.