Leipzig kennt er noch aus Studienzeiten: Tobias Wolff wurde 1975 in Koblenz geboren und studierte Musikwissenschaft und Viola in Cambridge, Essen und Düsseldorf sowie Internationales Management an der Handelshochschule in Leipzig. Noch bis Ende Mai ist er Intendant der Göttinger Händel-Festspiele, 2022/23 folgt dann seine erste Saison als Intendant der Leipziger Oper. Den Angaben zufolge bereitet er das Programm und die Ausrichtung für Oper, Musikalische Komödie und Leipziger Ballett zusammen mit seinem Leitungsteam vor und gibt es voraussichtlich im ersten Quartal 2022 bekannt.

Apropos Leitungsteam: Operndirektorin und stellvertretende Intendantin wird Cornelia Preissinger, die sich in den vergangenen Jahren als Operndirektorin, Disponentin und Dramaturgin in Opernhäusern wie der Deutschen Oper am Rhein, dem Landestheater Linz, dem Staatstheater Kassel und bis 2019 an der Staatsoper Hannover einen Namen gemacht hat. Neue Chefdramaturgin im Team Wolff ist dann Marlene Hahn. Sie ist seit 2015 Dramaturgin im Bereich Musiktheater und Ballett an der Oper Graz, schreibt zudem eigene Stücke und führt Regie. Nicht das Haus wechseln wird Christoph Gedschold, der bereits seit der Spielzeit 2015/2016 Kapellmeister an der Oper Leipzig ist. Er übernimmt die Position des Musikdirektors.