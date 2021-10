v.l.: Sophia Maeno (Brangäne), Stéphanie Müther (Isolde), Daniel Kirch (Tristan); Statisterie Bildrechte: Nasser Hashemi

Es ging jedenfalls nicht an die in Wagners Libretto vorgegebenen Handlungsorte, nicht nach Kornwall, nicht nach Kareol und eigentlich auch nicht auf die hohe Irische See. Sondern für den Ersten Aufzug in die abgeschlossene Enge ein U-Boots, dann in den Salon eines vornehmen Landsitzes, der natürlich den Hof von König Marke darstellen sollte, und zuletzt ins Sterbezimmer von Tristan, das aber viel eher wie seine Jugendbude aussah mit Plakaten von Rambo und Rocky an den Wänden, mit einem Regal voller Kinkerlitzchen, darunter Schiffsmodelle und Kriegsspielzeug, sogar einen Panzer, sowie natürlich mit dem Filmplakat zu „Das Boot“, was den Kreis zum Beginn bildlich wieder geschlossen und viel über die Figur dieses Tristan ausgesagt hat.