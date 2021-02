Der 26-Jährige Valentin Egel ist Generalmusikdirektor in Rijeka. Bildrechte: Dražen Sokčević

Geboren wurde Valentin Egel im badischen Müllheim in einer Musikerfamilie. Er hat in Weimar an der Hochschule für Musik studiert, die schon einige Dirigenten als Nachwuchskünstler hervorgebracht hat. Es folgten Wettbewerbe, Meisterkurse und viel Erfahrung mit unterschiedlichsten Orchestern. Jetzt ist Kroatien seine neue Heimat und das mitten in der Pandemie.