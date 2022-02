45. Dresdner Musikfestspiele Magische musikalische Momente

Auf einer Online-Pressekonferenz hat der Musikfestspiel-Chef Jan Vogler am Mittwoch das diesjährige Programm vorgestellt, das an 24 verschiedenen Spielstätten ausgetragen werden soll. Das Spektrum ist höchst umfangreich und beinhaltet neben großen sinfonischen Konzerten auch Kammermusik und Soloprogramme.

Die Stadt Dresden ist Trägerin der Musikfestspiele. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Zudem setzt er gemeinsam mit der Stadt Dresden auf ein Nachhaltigkeitsprogramm des Festivals, um Organisation und Durchführung der Veranstaltungen so ressourcenschonend wie möglich zu gestalten. In dieser Hinsicht sei man Vorreiter in der Bundesrepublik und somit beispielgebend für die Festspiellandschaft in Deutschland und Europa.