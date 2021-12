Erzählt wird die Lebensgeschichte von George Bailey, die einen solch dramatischen Punkt erreicht, dass sogar ein Engel zum Eingreifen gezwungen ist. Ein Klassiker, getragen von dem unbedingten Glauben an das Gute im Menschen – und so ergreifend, dass die, die nah am Wasser gebaut sind, mit nur einer Packung Papiertaschentücher nicht hinkommen dürften. Mit einem unvergleichlichen James Stewart in der Hauptrolle.