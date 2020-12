Es wird besinnlich: Weihnachtsoratorien bei MDR KLASSIK

Johann Heinrich Rolle hat in Magdeburg gewirkt. Bildrechte: imago images / Arnulf Hettrich

Mit Dorothee Mields, Gundula Anders, Britta Schwarz, Wilfried Jochens, Dirk Schmidt, dem Kammerchor Michaelstein und dem Telemann-Kammerorchester Michaelstein unter der Leitung von Ludger Remy



Johann Heinrich Rolle gilt als "feuriger und gedankenreicher Komponist, der sich durch seine Werke für die Kirche rühmlichst bekanntgemacht hat", so beschrieb ihn der englische Musikgelehrte und Zeitgenosse Charles Burney in seinen Reisebeschreibungen. Geboren in Quedlinburg, wirkte Rolle mehr als 30 Jahre als "Director musices" und Kantor am Altstädtischen Gymnasium Magdeburg. Auch erfreute er sich zu Lebzeiten großer Beliebtheit und gewann unter anderem als Begründer der ersten öffentliche Konzertreihe in Magdeburg an Bedeutung.



Anzeigen der Magdeburger Zeitung zufolge erklang sein Weihnachtsoratorium im Dezember 1769 und 1771 denn auch innerhalb der "Rolleschen Konzertreihe". Ob es auch Eingang in die reguläre Kirchenmusik fand, konnte bislang nicht geklärt werde.



Der Text, dessen Dichter unbekannt ist, schildert nicht wie üblich die Ereignisse auf dem Feld bei Bethlehem, sondern widmet sich religiösen Betrachtungen. "Sanfte, edle Melodien, natürliche Modulation und eine durchaus reine Harmonie, aber auch seine musterhaften Chöre lassen jeden Zuhörer [seiner Musik] zu den religiösesten Empfindungen hinreißen", so schreibt das Brockhaus-Conversations-Lexikon von 1809.