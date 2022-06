So sei ein Streifzug durch 150 Jahre Musikgeschichte entstanden – auch mit Kompositionen der Gegenwart. Zum Beispiel von Wolf Günther Leidel. Orchesterdirektor Kretschmer betont: "Man könnte eine ganze Konzertserie aus den Kompositionen machen, die in und um die Musikhochschule entstanden sind. Das können wir an einem Abend nicht schaffen".

Eng verbunden: Hochschule und Staatskapelle

Die Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Staatskapelle ist eng. So werden beispielsweise die Absolventinnen und Absolventen Teil des Orchesters und es gibt viele studienbegleitende Kooperationen, eine Orchesterakademie und einen extra Chor in der Oper. "Es gibt das Thüringer Opernstudio. Dort können auch die Solisten in verschiedenen Theatern ihre Bühnenerfahrungen machen", erläutert Kretschmer.

Was mir in den letzten Jahren besonders wichtig geworden ist, ist die Zusammenarbeit mit der Dirigierklasse. Nils Kretschmer, Orchesterdirektor der Staatskapelle Weimar

Einfluss von Franz Liszt

Die Musikhochschule in Weimar ist (neben Leipzig) eine der ersten Hochschulen, die mit dem Ziel gegründet wurde, Orchestermusiker auszubilden. Eine Idee, die auf Franz Liszt zurückreicht. Werke von ihm waren auch beim Auftaktkonzert der Festwoche zu hören. Ein Konzert, das viele Gäste begeisterte: "Ich komme aus New York. Es war ein tolles Konzert! Ich besuche hier eine Freundin und war auch beim Bachfest in Leipzig", erzählt ein Konzertbesucher.

Neue Präsidentin

Anne-Kathrin Lindig wird bald neue Präsidentin der Musikhochschule und zeigte sich sehr erfreut über das Konzert: "Der Puls ist unglaublich hoch, mein Adrenalinspiegel geht die ganze Woche gar nicht mehr runter vor Freude." Am 24. Juni bekommt sie die Amtskette ihres Vorgängers Christoph Stölzl überreicht. Bis dahin wird es nicht nur Konzerte geben, sondern auch ein Podium mit Albrecht von Massow, einem Musikwissenschaftler der Hochschule. Anne-Kathrin Lindig wird im Sommer 2022 neue Präsidentin an der HfM Weimar. Bildrechte: Alexander Burzig

Neue Herausforderungen

Für Stölzl sei für die Hochschule künftig die Frage spannend, wie der Kanon der Musikausbildung erweitert und internationaler gestalten werden könne. Dabei gelte es viele Fragen zu ergründen, etwa, wer wegen welcher Musikausbildung nach Weimar komme und was die Studieninteressierten vom Standort erwarten würden. Welche Musik an den Schulen in Deutschland und international unterrichtet würde und mit welchen Voraussetzungen die Studierenden nach Weimar kämen, sollte ebenfalls berücktsichtigt werden.