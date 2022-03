Weltklaviertag Das Klavier als Lebensinhalt

Am 29. März ist Weltklaviertag, der im Jahr 2015 vom deutschen Komponisten, Interpreten und Plattenproduzenten Nils Frahm ins Leben gerufen wurde. Er findet jährlich am 88. Tag des Jahres statt als Referenz an die Anzahl der Tasten des Klaviers. Aus diesem Anlass haben wir Gespräche mit Pianistinnen und Pianisten, Videos- und Audio-Porträts besonderer Künstlerinnen und Künstler, sowie Konzertmitschnitte zusammengestellt. Für diese Menschen gehört das Klavier zum Leben einfach dazu.