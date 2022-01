Staatskapelle Dresden Die Wunderharfe – Vom Klang der Staatskapelle Dresden

Die Sächsische Staatskapelle Dresden ist für ihren Klang berühmt. Richard Wagner bezeichnete das Orchester einst als seine „Wunderharfe“ – ein Adelstitel, mit dem es sich bis heute schmückt. Was aber macht diesen Klang aus? Ist er tatsächlich so einzigartig? Wie entsteht er, und wie wird er bewahrt? All das sind Fragen, mit denen sich ein umfangreiches Forschungsprojekt unter dem Namen „Der Klang der Staatskapelle Dresden“ beschäftigt.