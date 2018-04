Gewalt, Begehren, Heldenhaftigkeit, Hoffnung und Sehnsucht – Puccinis Oper „Tosca“ hat alles, was großes Musiktheater braucht. Und ist aktuell, denn es geht hier um unruhige Zeiten. Gegen den römischen Polizeistaat um 1800 regt sich Wiederstand. Die Diva ermordet den Polizeichef und wird anschließend selbst betrogen. Eine Oper, die Puccini zu einem der berühmtesten Komponisten Italiens macht – und das nicht ohne Grund: Selten prallen Politik und Kunst so effektvoll aufeinander. Infos und Karten zum Veranstaltung am 21. April um 19.30 Uhr in der Oper Halle gibt es hier.

Bildrechte: MDR/Peter Adamik