Musikprojekt "Wann endet der Krieg?" Leipziger Musikpädagogin komponiert Kinderlied

In Ländern wie Deutschland war das Thema "Krieg" für viele Kinder lange ein entferntes und abstraktes Konzept. Seit Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine ist es ein großes Thema in ihrem Alltag geworden, schafft Unsicherheiten und Ängste. Eltern und Lehrkräfte sind an dieser Stelle besonders gefragt, die Kinder zu stützen. Aber wie? Wahlleipzigerin Julia Keidl hat einen Vorschlag. Sie ist Singer-Songwriterin, Pianistin, Musikpädagogin und Teil des Clara Jugend-Musik-Netzwerkes zur Musikvermittlung des MDR. Sie hat das Lied "Wann endet der Krieg" geschrieben, das Kindern ab acht Jahren Gespräche über den Krieg erleichtern und ihnen Worte für ihre Gefühle und Fragen geben soll. MDR KLASSIK hat die Aufnahmen begleitet: