Kira Tarkka und Lukas Hilpert musizieren seit vier Jahren gemeinsam. Sie besuchen den Musikzweig der Latina in den Franckeschen Stiftungen in Halle. In dieser Zeit haben sie sich nicht nur sehr gut kennen und schätzen gelernt, sondern beflügeln sich in ihrer musikalischen Entwicklung. Das Duo ist etwas Besonderes für die sie. Auch wenn die beiden neben dem normalen Unterricht jeden Tag noch Proben und Instrumentalunterricht haben, bereitet ihnen die Musik noch Freude. Für Kira ist Musik Entspannung und Meditation. Wenn die Menschen bei Konzerten ihre Sorgen vergessen können und sich über die Musik freuen, ist sie glücklich.

Jugend musiziert ist kein Konzert

Jugend musiziert ist aber kein Konzert im klassischen Sinne. Der Wettbewerbscharakter von Jugend Musiziert stehe einer künstlerischen Präsentation von Musik im Weg. Kira sagt, sie stelle sich immer vor, dass es ein ganz normales Konzert wäre und Lukas ergänzt: "In einem Konzert kann man sich mehr Freiheiten nehmen, in einem Wettbewerb ist man eher angehalten, traditioneller zu spielen."

Prinzipiell sollte man als Musiker immer den Anspruch haben, dass man auch bei einem Wettbewerb einen schönen Beitrag liefert, der auch in nem Konzert so stehen könnte. Es sollte immer auch was Eigenes haben. Lukas Hilpert, Teilnehmer bei Jugend musiziert

"Musiker zu werden ist mir zu risikobehaftet"

Die Pandemie habe deutlich gemacht, wie instabil die Musik- und Konzertszene sei. Auch wenn er schon zahlreiche Konzerte gespielt hat, unter anderem mit der Pianistin Ragna Schirmer, ist für Lukas Hilpert klar, dass er die Musik nicht zum Beruf machen will, weil er ihm zu risikobehaftet sei. Besuchen beide den Musikzweig der Latina der Frankeschen Stiftungen Halle: Kira und Lukas. Bildrechte: MDR/ Kira Tarkka/Lukas Hilpert

Tarkka und Hilpert spielen in der Schule in vielen Ensembles und Orchestern. Das Duo ist etwas Besonderes für sie, weil sie schon so lange miteinander Musik machen und sich über die Musik angefreundet haben. Darüber lerne man sich laut Lukas Hilpert auf eine subtilere, aber auch persönlichere Art kennen als im Alltag.

Wie Geschwister

Mit der Zeit hätten sie sich immer weiter professionalisiert, ist Kira überzeugt: "Wenn wir beide unsere Stimmen schon geübt haben, dann macht es einfach Spaß, dass schon bei der ersten Probe viele Stellen gut klappen." Lukas und Kira sind wie Geschwister. Sie besuchen die gleiche Schule, begegnen sich auf dem Schulflur und machen nebenbei gemeinsam Musik.