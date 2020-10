Livestream von MDR und Bachfest: Johannes-Passion für Opus Klassik nominiert

Dieses Jahr mussten weltweit alle traditionellen Aufführungen von Bachs Passionen wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Am Grab des Komponisten in der Leipziger Thomaskirche erklang am Karfreitag zur Todesstunde Jesu dennoch die Johannes-Passion: In einer kammermusikalisch besetzten Fassung, die durch einen Livestream des MDR in alle Welt übertragen wurde und es Musikliebhaberinnen und -liebhabern ermöglichte, dabei zu sein und selbst mitzusingen.