Die Jury des MDR-Rundfunkrats lobt die besondere Qualität des Webangebots www.abenteuer-regenwald.de in journalistischer und ästhetischer Sicht sowie die hohe thematische Bedeutung für Kinder und Jugendliche. Die Webseite des gleichnamigen Vereins spricht Kinder und Jugendliche an, die sich für Umweltthemen interessieren. Umfassend und für Kinder verständlich informiert das Angebot über den Regenwald. Beleuchtet werden die Tier- und Pflanzenwelt, die Bedeutung für das Klima, die Verantwortung des Menschen für dessen Bedrohung und auch Möglichkeiten des Erhalts des Regenwaldes.

Lobende Erwähnungen finden in diesem Jahr außerdem die Webseiten www.kinderweltreise.de und www.kinderzeitmaschine.de. Mit der "Kinderweltreise" können Kinder virtuell die Länder der Welt besuchen und fremde Kontinente und Menschen kennen lernen. Neben Kochrezepten und Buchtipps informiert die Seite über Daten und Fakten der jeweiligen Länder und erzählt vom Alltag anderer Kinder. Mit der "Kinderzeitmaschine" reisen Kinder in verschiedene Jahrtausende - von der Steinzeit bis in die Neuzeit. Das Angebot kann unterrichtsbegleitend genutzt werden.