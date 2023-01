Der MDR-Rundfunkrat wird in seiner Sitzung am 13. März 2023 die Wahl des Intendanten des Mitteldeutschen Rundfunks auf die Tagesordnung nehmen. Das kündigte Rundfunkratsvorsitzender Dietrich Bauer in der Rundfunkratssitzung am 30. Januar 2023 an, nachdem die Verwaltungsratsvorsitzende Birgit Diezel den Personalvorschlag des Verwaltungsrats vor dem Rundfunkrat begründet hat.