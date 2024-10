Nur circa 319 Menschen leben in Elend, einem Ortsteil der Stadt Oberharz am Brocken. Der Ort im Harz hat tatsächlich mal überlegt, sich umzubenennen, schon neue Namen gesammelt, das Vorhaben aber nie durchgezogen.



Weil der Name so besonders ist, wird in Elend immer wieder das Ortseingangsschild geklaut. Ortsoberbürgermeister Lars Meißner hätte die Schilder gern zurück und stellt im Gegenzug einen Finderlohn in Aussicht.

Bildrechte: MDR/Marie Stiller