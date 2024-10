Ein weiteres wichtiges Fest für die Flemmiger ist das Pfingstfest. Vor allem der Burschenverein spiele dabei eine wichtige Rolle, sagt Lucas Siebert. Der Verein ist über 100 Jahre alt und eine Institution im Ort. An Pfingsten, so Siebert, ziehen die Burschen als Clowns verkleidet durch Flemmingen, klingeln an den Türen und lassen die Leute im wahrsten Sinne des Wortes aufhorchen. Denn sie werfen sie hoch in die Luft und fangen sie natürlich auch wieder auf.