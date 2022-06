Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt: Es ist ein weites Feld.

• Freitag, 10. Juni: Familienbetrieb Partes in Uthmöden bei Haldensleben. Hat Landwirtschaft als Familienbetrieb überhaupt eine Zukunft oder ist die Bewirtschaftung nur noch in großem Stil rentabel? Karsten Partes sagt, für ihn macht die Liebe zum Beruf die Leidenschaft aus.

Nach zwei Jahren Pause findet der Tag des offenen Hofes 2022 wieder statt! Es geht darum, Landwirte und Verbraucher direkt vor Ort miteinander ins Gespräch zu bringen. Viele Betriebe laden ein, zeigen ihre Produktion und erklären die vielfältigen Abläufe. Der Deutsche Bauernverband , der Deutsche Landfrauenverband und der Bund der Deutschen Landjugend laden bundesweit zu einem ganzen Aktionswochenende ein, am 11. und 12. Juni.

Die zentrale Veranstaltung für Sachsen-Anhalt läuft am 11. Juni in der Altmark: in Stendal, bei der Stallbaum GbR. Welche Höfe im Land mitmachen und einen Tag des offenen Hofes ausrichten, zeigt der Deutsche Bauernverband auf einer interaktiven Karte: