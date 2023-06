Auf in den Sommer mit MDR SACHSEN-ANHALT



Wir sagen DANKE an die besten Hörer der Welt und laden Sie zum exklusiven Funkhausdinner XL mit Sternekoch Robin Pietsch ein. In besonderer Atmosphäre mit Livekonzerten im Elbfoyer vom Landesfunkhaus in Magdeburg. Am 20. Juni bedanken wir uns für Ihre Treue und feiern mit Ihnen und Ihrer Lieblingsbegleitung.