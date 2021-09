Geboren für die Bühne

Seine zweite große Leidenschaft ist das Singen. Natürlich gehört das zu seinem Hauptberuf dazu: Kaum ein Musical oder Kabarett funktioniert ohne Gesang. Seine klare und geschulte Stimme schwebt auch bei Kostproben, die ich für unsere Podcast-Produktion erhasche, herrlich im Raum. Der temperamentvolle Bühnenstar wirkt herzlich und sympathisch-bodenständig auf mich. Er packt auch kräftig mit an, besorgt uns Equipment und leuchtet den Raum aus, da die Techniker noch nicht im Dienst sind.

Später treffe ich auf Wolfgang David Sebastian, künstlerischer Leiter im Theater und Förderer von Adrian Laza. Die ein oder andere Rolle habe er ihm auf den Leib geschrieben.

Er ist im lustigen Fach und im Musicalbereich einfach richtig gut. Da sehe ich ihn auch in der Zukunft. Das Grundtalent war bereits da. Er ist zudem fleißig und lernt sehr schnell und er hat Temperament. Wolfgang David Sebastian | Künstlerischer Leiter der "Grünen Zitadelle"

Kein Erfolg bei DSDS

Nicht nur das Schauspiel, sondern auch das Singen gehört zu seinen großen Leidenschaften. Auch bei "Deutschland sucht den Superstar" hat es Adrian Laza mal probiert. Dieter Bohlens Urteil fiel damals vernichtend aus: "Du singst so wie du aussiehst: langweilig". Dieses Mal zeichnete Tobias Kluge den Podcast im Hundertwasserhaus in Magdeburg auf. Bildrechte: MDR/Tobias Kluge

Adrians Reaktion war ein guter Konter: "Die größten Karrieren entstehen doch sowieso woanders und nicht hier." Am Ende hat ihn das Kapitel DSDS in seiner Erfahrung nach vorne gebracht und er hat es für sich positiv abgespeichert.

Die größten Karrieren entstehen doch sowieso woanders als bei DSDS. Adrian Laza | Schauspieler und Sänger

Traumberuf zwischen Existenz- und Zukunftsängsten

Ich kriege ganz neue Aufnahmen zu Gehör, die in Hamburg im Rahmen eines neuen Bandprojekts entstanden sind (und die es auch in meiner neuen Podcast-Folge zu Hören gibt). Die Songs haben Potenzial und es wirkt wieder einmal so, als wurde ihm etwas auf den Leib geschrieben – in diesen sehr gut produzierten Popsongs.

Vor der Probe nahme sich Adrian Laza Zeit für ein paar Fragen. Bildrechte: MDR/Tobias Kluge Es wird allmählich unruhig in Theater der grünen Zitadelle, denn hier beginnen gleich die Proben für ein neues Stück, an dem auch Adrian mitwirkt. Er erzählt mir noch, was sein erster Satz war, als er auf einer Bühne bei einem Vorsprechen war: "Das würde ich mir an deiner Stelle gut überlegen!" Den hat er sich bis heute gemerkt.

Das würde ich mir an deiner Stelle gut überlegen! Adrian Laza über einen Satz, der ihn geprägt hat

Das Schauspiel sei ein traumhafter Beruf für ihn, nur belasten ihn zwischendurch auch Existenz- und Zukunftsängste. Noch ist Adrian jung und ihm stehen viele Türen offen. Gut möglich, dass der gebürtige Österreicher mit rumänischen Wurzeln irgendwann in Hamburg, Berlin oder New York als Künstler wirkt, wenn sich die Option ergibt.