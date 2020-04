Musikpodcast "Kluges Proberaum" In Quarantäne mit Peter Maffay

Eigentlich stellt Tobias Kluge in seinem "Proberaum" Musiker aus Sachsen-Anhalt vor und nistet sich zum Plaudern und Musizieren in deren Proberäumen oder Wohnzimmern ein. Ab und zu erlauben wir uns aber auch etwas Prominenz an dieser Stelle. Mit Augen zudrücken haben wir es bei Peter Maffay auch mit einem Musiker von hier zu tun, denn zumindest zeitweilig lebt Maffay inzwischen mit Freundin und Kind in Halle.

Bildrechte: MDR/Martin Paul von Tobias Kluge, MDR SACHSEN-ANHALT