Experte: „Der HFC ist zu berechenbar“

Der HFC hat eine lange Auswärtsfahrt vor sich. Am kommenden Samstag (16.30 Uhr) steht die Partie beim VfB Lübeck an. Die nächste Chance für den HFC, erstmals in dieser Saison auswärts zu punkten. HFC-Experte Stephan Weidling ist optimistisch, zumal der VfB noch kein Heimspiel in dieser Drittliga-Saison gewinnen konnte.