Wintereinbruch stellt HFC vor Aufgaben

Schnee und eisige Temperaturen haben die Pläne des Halleschen FC in den vergangenen Tagen durcheinandergebracht. Erst musste das Spiel in Unterhaching wegen des Wintereinbruchs abgesagt werden, dann war wegen der Witterungsbedingungen auch in Halle kein richtiges Training möglich. Doch schon am Freitag (08.12./19 Uhr) geht es mit dem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld weiter. In den Trubel hinein gab es dann auch noch eine Videobotschaft von Niklas Kreuzer. Alle Einzelheiten gibt es in der neuen Folge des "Badkurvenverstehers".