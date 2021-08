Digital leben Ideen gegen die Krise der Innenstädte

Wer in der Innenstadt wohnt, will dort auch leben, eine Pizza essen, Brötchen kaufen, zum Sport gehen, etwas Trinken oder den Hund Gassi führen, mit Nachbarn schnacken, einkaufen. Für die meisten Expertinnen und Experten ist klar: Allein der Handel macht keine Innenstadt lebenswert. Der Trend seit Jahren: Es gibt weniger Geschäfte. In den vergangenen anderthalb Jahren wurde dieser Trend durch Corona und den Online-Handel noch verstärkt.

Eine Studie der Friedrich-Naumann-Stiftung schätzt, dass nur noch sieben deutsche Großstädte Einkaufsstädte bleiben werden. In Dessau wird beispielsweise das Karstadt-Warenhaus geschlossen. Deshalb ist für Franziska Briese klar, welche Frage sich Stadtentwickler stellen müssen: Was kommt nach dem Handel?

Das gilt nicht nur für Städte wie Halle oder Magdeburg, sondern auch für alle anderen etwa einhundert Städte in Sachsen-Anhalt. "Wir alle sind schon in Italien über eine Piazza gelaufen und fanden es total nett und süß und schnuckelig. Und dann kommt man zurück nach Hause in die Waschbetonwände und fragt sich, warum man neben einer vierspurigen, lärmenden Straße ein Eis essen soll." Gerade Kleinstädte hätten viele Chancen, glaubt Briese. Ihre erste Idee für lebendigere Innenstädte? Kindergärten oder Sportvereine.

In der Innenstadt von Magdeburg kann man sich mit dem Smartphone virtuelle Dinosaurier anschauen, am Hasselbachplatz werden derzeit Parktaschen als Außenterrassen für Gastronomie genutzt. Alles gute Ansätze, aber bei weitem nicht genug, sagt Briese: "Auch, wenn ich mich nicht so für Saurier interessiere, ist die Dino-Welt eine süße Idee. Aber es ist nur eine Möglichkeit von noch vielen anderen, die mitgedacht werden müssen, um Frequenz zu generieren."