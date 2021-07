Es ist ein sonniger Nachmittag in Stangerode im Landkreis Mansfeld-Südharz als mir Hanna Rautzenberg und ihre Mutter Susann die Tür öffnen. Beide strahlen mich mit ihren großen Augen an und zeigen mir, wo im Haus Hanna überall Musik macht.

Hanna Rautzenberg beim Jammen während der Podcast-Aufnahme. Bildrechte: MDR/Susanne Scharfenberg

"Es ist schon erstaunlich, dass ein Mädel in dem Alter, bereits 20 so gute Songs geschrieben hat", sagt Alex Wurlitzer, der Rautzenbergs erstes Album produziert hat. "Sie wird auf jeden Fall ihren Weg gehen."



Wenn man ihre Stimme hört, denkt man eher an eine erwachsene, soulige Sängerinnen mit Weltformat wie Alanis Morissette, Amy Winehouse, Adele, Janis Joplin bis hin zu Edit Piaf. Gut möglich, dass man irgendwann den Namen Hanna Rautzenberg mit diesen Sängerinnen in einem Atemzug nennt. Das Potenzial ist da.



Mir imponiert zudem auch ihr starker Ausdruck und der fokussierte Blick, wenn sie ihre eigenen Songs singt und sich dazu an der Gitarre begleitet.